Вчера состоялась встреча советников лидеров нормандского формата. Это была видеоконференция. Об этом сообщается заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на брифинге.

По его словам, подготовка встречи министров иностранных дел стран нормандского формата продолжается.

"Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать дату. Надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие", - сообщил Кулеба.

Также, по словам министра, 8 сентября состоялась встреча советников лидеров нормандского формата.

"Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров нормандского формата. Определенное движение на нормандском треке возобновилось после завершения лета", - сообщил он.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат. Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.

Напомним, что ранее в Госдепе США сделали заявление по поводу "Северного потока-2". Дерек Шолле заверил, что Вашингтон и Берлин усердно работают над тем, чтобы избежать наихудшего варианта для Украины.