Мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщает британская пресса. Шарлотта Джонсон Валь умерла 13 сентября в госпитале, причины ее смерти не разглашаются.

Шарлотта Джонсон Валь была профессиональной художницей. Как пишет The Telegraph, в 40 лет у нее диагностировали болезнь Паркинсона.

Джонсон Валь, урожденная Фосетт, была дочерью известного юриста сэра Джеймса Фосетта, который возглавлял Европейскую комиссию по правам человека в 1972-1981 годах. В браке со Стенли Джонсоном она родила четверо детей - Бориса, Джозефа (который стал консервативным политиком), Лео (бизнесмен) и Рейчел (журналистка).

Будучи замужем Шарлотта пережила нервный срыв и провела 9 месяцев в психиатрической больнице. В 91789 году пара развелась. В 1988 году Шарлотта Джонсон вышла замуж за американского историка Николаса Вала, специалиста по новейшей истории Франции, и переехала в Нью-Йорк. После смерти мужа в 1996 году она вернулась в Лондон.

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Напомним, что британский премьер Борис Джонсон женился на своей возлюбленной Кэрри Симмондс 29 мая в Вестминстерском соборе в Лондоне. Для 57-летнего Джонсона это третий брак, а для 33-летней Симмондс - первый.

Джонсон стал первым за почти 200 лет премьер-министром Великобритании, который связал себя узами брака во время пребывания на посту. До него на посту главы правительства женился только Роберт Дженкинсон в 1822 году.

В начале февраля 2020 года пара сообщила, что ожидает ребенка и обручилась. 29 апреля того же года у них родился сын - Уилфред Лори Николас.

У Бориса Джонсона есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер (1993-2018 гг.). Старшей дочери Ларе 27 лет, сыну Майло Артуру Джонсону - 25, дочери Кассии - 23, сыну Теодору - 21. В 2009 году искусствовед Хелен Макинтайр родила Джонсону внебрачную дочь Стефани.