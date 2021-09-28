За месяц средняя зарплата в Украине "рухнула" [ Редактировать ]
В августе 2021 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 13 997 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен).
По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с августом прошлого года) зарплата выросла на 22,3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,9%.
- Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве - 20 358 гривен,
- самая низкая - в Черновицкой области - 10 811 гривен.
По данным статистического ведомства, самая высокая зарплата была в отрасли "Информация и телекоммуникации" - 24 813 гривен, где начисления за год увеличились на 25,1%.
Далее идет:
- "Финансовая и страховая деятельность" - 23 537 гривен (+19,5%),
- "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 21 207 гривен (+26,2%),
- "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 19 170 гривен (+23,4%).
Ранее сообщалось, где украинцам платят самые высокие зарплаты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Сейчас выплаты у большинства пенсионеров составляют около 3000 гривен
Кабинет министров Украины назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины"
Официальный курс доллара вырос после того, как он упал до минимума с мая прошлого года
В пятницу, 24 сентября, цена нефти достигла максимума с октября 2018 года
Люди больше будут обращаться за назначением субсидий после начала отопительного сезона