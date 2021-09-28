В августе 2021 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 13 997 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен).

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с августом прошлого года) зарплата выросла на 22,3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,9%.

Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве - 20 358 гривен,

самая низкая - в Черновицкой области - 10 811 гривен.

По данным статистического ведомства, самая высокая зарплата была в отрасли "Информация и телекоммуникации" - 24 813 гривен, где начисления за год увеличились на 25,1%.

Далее идет:

"Финансовая и страховая деятельность" - 23 537 гривен (+19,5%),

"Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 21 207 гривен (+26,2%),

"Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 19 170 гривен (+23,4%).

Ранее сообщалось, где украинцам платят самые высокие зарплаты.

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