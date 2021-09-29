Польські прикордонники зупинили півтисячі білоруських нелегалів [ Редактировать ]
Рекорд правопорушень зафіксували польські прикордонники. За минулу добу з боку Білорусі до Польщі намагалися прорватися майже півтисячі нелегалів. Усіх зупинили.
У польському уряді впевнені, що білоруська сторона навмисно спрямовує потоки мігрантів до кордонів Польщі, аби дестабілізувати ситуацію всередині ЄС та покарати Варшаву за підтримку білоруської опозиції.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що проситиме парламент продовжити надзвичайний стан на польсько-білоруському кордоні іще на два місяці.
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Це пів тисячі армійців і спецтехніка. Польський прем'єр заявив, що його країна має справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська та Москви.
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