В четверг, 30 сентября, Министерство развития общин и территорий Украины подготовило проект постановления Кабинета министров относительно определения платы за тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей в связи с изменением цены природного газа. Об этом свидетельствует документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Так, предприятия ТКЭ смогут повысить тарифы уже в октябре.

Согласно документу, изменение размера начислений за тепловую энергию т горячую воду потребителям (кроме населения) в связи с ежемесячной сменой цены природного газа, начиная с начислений за октябрь 2021 года отражается ежемесячно в платежных документах, присланных в месяце, следующим за расчетным периодом.

Ежемесячное изменение цены природного газа объективно требует пересмотра тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги для потребителей кроме населения.

Кроме того, "процедура пересмотра тарифов органом местного самоуправления может занимать по времени 1,5-2 месяца, что не позволяет предприятию теплоснабжения вовремя реагировать на ценовые изменения и иметь источник для расчетов за природный газ".

Следовательно, учитывая указанное, учитывая необходимость сбалансирования интересов субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, потребителей тепловой энергии и коммунальных услуг категории, а именно, бюджетных учреждений и других потребителей, а также государства в части начисления и оплаты справедливой стоимости услуг по теплоснабжению, учитывая ежемесячное изменение стоимости природного газа, предлагается определить возможность изменения предприятиями теплоснабжения размера начисленной потребителям платы за тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды в случае изменения для них цены природного газа, используемого для производства тепловой энергии и предоставления коммунальных услуг.

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