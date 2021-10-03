Коронавирус "атакует" Украину: статистика на 3 октября [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 2 октября, зафиксировано 7 967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 822, медработников - 88). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3 300 человек;
- летальных случаев - 126;
- выздоровели - 1 483 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 28 290 человек,
- методом ИФА - 4 574 человека,
- экспресс-тестами - 20 950 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 455 189 человек;
- выздоровели - 2 263 407 человек;
- летальных исходов - 56 775;
- проведено ПЦР-тестов - 12 950 678.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.
Отметим, последние данные по зараженных совпадают с прогнозом Национальной академии наук. Там заявили, что в начале октября количество новых заражений коронавирусом в Украине превысит 10 тысяч случаев.
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