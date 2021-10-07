Лауреатом Нобелівської премії з літератури став танзанійський письменник Абдулразак Гурна.

Перемогу здобув "за безкомпромісне проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами й континентами" - зазначили в комітеті премії.

Гурна є автором низки досліджень про сучасних постколоніальних письменників. Сам він народився на Занзібарі, нині мешкає у Великій Британії.

Популярність здобув як автор романів "Пам'ять про від'їзд", "Рай", "Біля моря". Письменник - четвертий виходець з Африки, що став Нобелівським лауреатом з літератури. За перемогу Гурна отримає 980 тисяч євро.