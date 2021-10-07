Нобелівську премії з літератури отримав танзанійський письменник [ Редактировать ]
Лауреатом Нобелівської премії з літератури став танзанійський письменник Абдулразак Гурна.
Перемогу здобув "за безкомпромісне проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами й континентами" - зазначили в комітеті премії.
Гурна є автором низки досліджень про сучасних постколоніальних письменників. Сам він народився на Занзібарі, нині мешкає у Великій Британії.
Популярність здобув як автор романів "Пам'ять про від'їзд", "Рай", "Біля моря". Письменник - четвертий виходець з Африки, що став Нобелівським лауреатом з літератури. За перемогу Гурна отримає 980 тисяч євро.
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Лауреатами премії стали науковці Бенджамін Ліст та Девід Макміллан.
Лауреатами стали кліматологи Шукуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також фізик-теоретик Джоджіо Парізі. Манабе і Гассельманн дослідили, як людство впливає на зміну клімату.
Лауреатами стали кліматологи Шукуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також фізик-теоретик Джоджіо Парізі. Манабе і Гассельманн дослідили, як людство впливає на зміну клімату.
Нобелевским лауреатом по литературе стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна, написавший роман "Рай" (1994), который ранее был включен в число претендентов на Букеровскую премию. Также он является авторов романов "Дезертирство", "Восхищение тишиной" и "У моря"