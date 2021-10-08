По состоянию на утро пятницы, 8 октября, 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Луганская,

Одесская,

Полтавская,

Ривненская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая.

Во всех этих регионах превышена норма уровня заболеваемости коронавирусом.

Худшие показатели имеет:

Луганская область - 742,

Черновицкая - 738,

Харьковская - 480.

Нормой является менее 75 на 100 тысяч населения.

В некоторых из выше указанных регионов превышен уровень госпитализаций COVID-больных.

Самая критическая ситуация в:

Харьковской области 86,6%,

Херсонской - 78,7%,

Запорожской - 71,8%.

Этот показатель не должен превышать более 50%.

Читайте также, в Ривне местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, на территории Украины как минимум одной дозой прививки от коронавирусной инфекции иммунизировали более 80% коллективов школ. Наибольший прирост вакцинированных наблюдается во Львовской области - 18% и Днепропетровской области - на около 14%.

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