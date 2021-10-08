В Украине уже 13 областей соответствуют "оранжевой" зоне [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
По состоянию на утро пятницы, 8 октября, 13 областей Украины имеют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Луганская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ривненская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая.
Во всех этих регионах превышена норма уровня заболеваемости коронавирусом.
Худшие показатели имеет:
- Луганская область - 742,
- Черновицкая - 738,
- Харьковская - 480.
Нормой является менее 75 на 100 тысяч населения.
В некоторых из выше указанных регионов превышен уровень госпитализаций COVID-больных.
Самая критическая ситуация в:
- Харьковской области 86,6%,
- Херсонской - 78,7%,
- Запорожской - 71,8%.
Этот показатель не должен превышать более 50%.
Читайте также, в Ривне местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.
Кроме того, на территории Украины как минимум одной дозой прививки от коронавирусной инфекции иммунизировали более 80% коллективов школ. Наибольший прирост вакцинированных наблюдается во Львовской области - 18% и Днепропетровской области - на около 14%.
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