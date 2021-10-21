В Киеве на территории ж/д вокзала открыли лабораторию для проведения экспресс-тестирования на коронавирус.

Цена тестирования на антиген - 350 гривен.

Результаты теста нужно ждать 15-30 минут.

Отметим, что с четверга, 21 октября, в Украине начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны.

Межрегиональные перевозки пассажиров в областях с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем карантина разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов - о вакцинации, COVID-сертификата, отрицательного результата тестирования.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Ранее мы писали о том, что из-за попадания ряда областей в "красную" зону в них резко подскочили темпы вакцинации. За 19 октября было сделано почти 230 тыс. прививок: одну дозу получили 142 141 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 84 446.

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