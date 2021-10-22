На Закарпатті повним ходом збирають хурму. Ця екзотична ягода добре прижилася на заході України. Росте на висоті понад 500 метрів.

Майже 20 років таку екзотику вирощує місцева жителька. Своїми секретами вона поділилася з Мар'яною Мартин.

Осінні ринки тішать вибором соковитих фруктів: апельсини, виноград, ківі, персики… Та ми шукаємо хурму.

На ринки Закарпаття хурму ще не завезли. У саду в Наталії Матишинець наїстися нею можна вдосталь.

Наталія Мартишинець, садівниця із Закарпаття:

Я потрясу, а ми будемо збирати. Зараз ми всю її позбируємо у відро, і будете порівнювати.

У саду в жінки - три сотні дерев. Ростуть та плодоносять саджанці з усього світу. І все це - різні сорти.

Наталія Мартишинець, садівниця із Закарпаття:

І з Нової Зеландії мені присилають, і з Техасу, і з Джерсі, Франції, навіть з ЮАР присилали. На кожного любителя є своя хурма.

Попри те, що хурма - заморська рослина, вона добре прижилася і тут, у Виноградові - на схилах Чорної гори - яка є вулканічним останцем. А ще це екзотичне дерево зовсім не вибагливе в догляді.

За хурмою майже ніякого догляду. Її не треба обробляти, її не треба обрізати. Вона сама себе обрізає, дивіть, бачите? Вона сама себе обрізає, у неї просто висихають гілки.

З одного дерева в середньому тут збирають 100 кілограмів плодів. Хурма дозріває наприкінці осені й може залишатися на деревах до зими.

Наталія Мартишинець, садівниця із Закарпаття:

Вибираєме котрі май видите червоні. Видите. Ріжеме. Вона не зривається. Пробуємо, видити она не йде ніяк її мусай різати. Зріжете так, потім щей хвостик мусай одрізати.

Свій врожай жінка продає.

Наталія Мартишинець , садівниця із Закарпаття:

Так, багато людей дзвонять, ви самі переконалися. Ціна почалася із російської, вона дрібненька. Хурма дуже вкусна - 50 грн, нікіцька бордова йде - 60 грн кг. Вище 70 я не даю.

А ще - відомий лайфхак, про те, що тверду й терпку хурму треба класти в морозилку, - жінка називає міфом. І дає свою, роками випробувану пораду:

Наталія Мартишинець, садівниця із Закарпаття:

Для того, щоб пом'якшити кладу її у пакети з яблуками. Закриваю. І вона протягом 2,3,4 днів вже м'якне.

Наталя наголошує, що хурма - це цілий комплекс вітамінів. Тому, переконує - у раціоні здорового харчування вона незамінна.