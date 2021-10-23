В субботу, 23 октября, в Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, сложные погодные условия сохраняться до конца дня, а скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.



"В ближайшие часы в Киеве и Киевской области и до конца суток 23 октября порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщает Укргидрометеоцентр, в течение субботы в Киеве и области будет сохраняться относительно теплая погода.

Синоптики не прогнозируют осадки на субботу, а температура днем в Киеве составит +12..+14 градусов. В среднем по области ночью столбики термометров опустятся до +3..+7 градусов.

Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.

По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.