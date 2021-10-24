У Колумбії затримали одного із найбільш розшукуваних злочинців світі і головного наркобарона.

Дайро Антоніо Усугу, відомий під прізвиськом Отоніель. Його називають другим Ескобаром. Мафіозний клан Отоніеля контролює половину експорту колумбійського кокаїну.

Штати пропонували 5 мільйонів доларів за інформацію про його місцеперебування. Колумбія додала ще 800 тисяч до цієї суми.

І зрештою - злочинця затримали. Спецоперація була надмасштабною. Тільки уявіть - до неї залучили півтисячі силовиків і 22 гелікоптери! У перестрілці загинув один поліцейський. Та в результаті на Отоніеля таки надягнули наручники.