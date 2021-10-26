Штраф за невакцинованих підлеглих. У Львові суд оштрафував директора гімназії на 34 тисячі гривень. Бо школа працювала, хоча лише третина педагогів мала щеплення. Під час перевірки освітніх закладів, комісія склала десять таких протоколів. Утім, штрафи отримали не всі.

Хто і як зміг уникнути грошового покарання? Дивіться у сюжеті Христини Гашенко.

Галицький районний суд Львова. Тут оштрафували директора приватної гімназії на 34 тисячі гривень. Усе через те, що заклад освіти працював, хоча в ньому менше ніж 80% вакцинованих співробітників.

Павло Береза, прессекретар Галицького районного суду Львова:

Було виявлено документи, згідно з якими працює офіційно близько 60 осіб в даному закладі освіти, але 20 з них було лише вакциновано. Відповідно вони не дотримувалися показників.

На суд директор гімназії не з'явився, хоча представники Феміди запевняють - повістку мав би отримати. Тож справу розглянули без нього. Поспілкуватися з директором нам теж не вдалося. Навчальний заклад не працює - учні на канікулах, а керівництва гімназії на роботі немає. Утім, тут переконують - про судове засідання, як і про штраф, дізналися з інтернету.

Олена Йосипович, менеджер з розвитку школи-гімназії:

В школі-гімназії святої Софії немає того, що нас викликали до суду, немає повідомлень, що директор має з'явитися.

Тож у гімназії планують рішення суду оскаржувати. До початку осінніх канікул у Львові правоохоронці разом із представниками Держпродспоживслужби перевірили всі міські заклади освіти. Склали десять протоколів.

Христина Гашенко, кореспондентка:

До суду викликали директорку й цієї львівської школи. Зауваження такі самі - у закладі працювало менше ніж вісімдесят відсотків вакцинованих людей.

Утім, директорка переконує - порушень немає. Адже саме в той день уроки проводили 80% щеплених учителів. А невакциновані були на лікарняному чи у відпустках. Однак представники комісії під час перевірки цього не врахували.

Оксана Верхівська, директорка школи №29:

Під час розгляду справи в суді, суду було надано всю інформацію про відпустки, витяги з наказів, також хто був на лікарняному. Отже, суд встановив, що по перше була помилка складена в самому протоколі, крім цього заклад дійсно міг функціонувати. Життю і здоров'ю наших вихованців нічого не загрожувало.

Тож суд це врахував, і директорці вдалося уникнути штрафу. Тим часом у мерії звітують - у львівських школах високий відсоток вакцинованих педагогів.

Зоряна Довганик, начальниця управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради:

В основному вакциновані 100%, майже, педагогів. Трошки гірша ситуація із тими хто займає технічну посаду, обслуговчого персоналу. За рахунок того ми не маємо 100 відсотків по всіх закладах освіти.

За парти учні мають повернутися вже першого листопада. Звісно, якщо Львів - не стане "червоною" зоною.