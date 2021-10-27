У Чехії затримали сімох членів "Луганської бригади" [ Редактировать ]
У Чехії затримали сімох членів так званої "Луганської бригади". За інформацією чеського Національного центру боротьби з організованою злочинністю, четверо чоловіків і троє жінок у місті Брно тривалий час шантажували людей, залякували та вимагали гроші.
Насамперед орієнтувалися на українців, які живуть у Чехії. У такий спосіб встигли "заробити" понад 100 тисяч євро. Під час обшуків у них також виявили зброю. Тепер підозрюваним загрожує понад десять років позбавлення волі.
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