У Чехії затримали сімох членів так званої "Луганської бригади". За інформацією чеського Національного центру боротьби з організованою злочинністю, четверо чоловіків і троє жінок у місті Брно тривалий час шантажували людей, залякували та вимагали гроші.

Насамперед орієнтувалися на українців, які живуть у Чехії. У такий спосіб встигли "заробити" понад 100 тисяч євро. Під час обшуків у них також виявили зброю. Тепер підозрюваним загрожує понад десять років позбавлення волі.