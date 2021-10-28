Очільник кримського управління ФСБ потрапив під швейцарські санкції [ Редактировать ]
Швейцарія розширила персональні санкції за окупацію Криму - повідомляє Державний секретаріат економіки країни. Під санкціями - ще вісім осіб. Це - очільники кримського управління ФСБ та слідчого комітету, а також кримські судді, слідчі та прокурори. Вони потрапили до "чорного списку" за підтримку, цитую, "дій та політики, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України". Санкції передбачають обмеження на поїздки до ЄС та замороження фінансових активів.
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Як повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, персональні санкції накладуть на ще вісьмох осіб, які працюють у так званих "судах" тимчасово окупованого Криму.
Европейский союз расширил санкции против России за оккупацию украинского Крыма
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