Швейцарія розширила персональні санкції за окупацію Криму - повідомляє Державний секретаріат економіки країни. Під санкціями - ще вісім осіб. Це - очільники кримського управління ФСБ та слідчого комітету, а також кримські судді, слідчі та прокурори. Вони потрапили до "чорного списку" за підтримку, цитую, "дій та політики, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України". Санкції передбачають обмеження на поїздки до ЄС та замороження фінансових активів.