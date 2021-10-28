На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув український військовик.

Це сталося під час ворожої атаки на укріплення поблизу Гранітного. Штаб ООС напередодні зафіксував 15 обстрілів. У напрямку Луганського, Новотошківського, Лебединського, Новолуганського та Широкиного ворог цілив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На ворожі провокації українські армійці дали гідну відсіч... Сьогодні противник влаштував одну атаку - вдарив із гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Луганського.