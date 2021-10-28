Випробування Китаєм гіперзвукової зброї занепокоїло Пентагон [ Редактировать ]
У Пентагоні стурбовані через випробування Китаєм гіперзвукової зброї.
Про це в інтерв'ю виданню "Блумберг" заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
Минулого тижня стало відомо, що Пекін у серпні випробував гіперзвукову ракету, що здатна нести ядерну зброю та теоретично може ухилитися від систем протиракетної оборони США. Китайська ракета облетіла Землю на низькій орбіті, що застало зненацька розвідку США.
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У Пентагоні стурбовані через випробування Китаєм гіперзвукової зброї. Про це в інтерв'ю виданню Блумберг заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
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