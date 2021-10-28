День визволення для нашої країни - це дата, яку не можна забути.

Вшанували пам'ять героїв сьогодні й парламентарії.

Депутати від опозиції разом із ветеранами прийшли із квітами до Вічного вогню на могилі Невідомого солдата в парку Слави в Києві. Адже подвиг визволителів не можна забувати, щоб не допустити повторення. Та й ціна, яку заплатила кожна українська родина в боротьбі з нацизмом, занадто висока. Це мільйони загиблих . І 28 жовтня, День визволення, для нашої країни це дата, яку не можна забути.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Традиционно в этот день мы приходим сюда, чтобы почтить память воинов, погибших в борьбе с фашизмом за независимость Украины. Вечная память и слава героям, освободителям нашей страны.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Слава этим людям, слава погибшим. Земля Украины окраплена кровью дедов и прадедов почти всех, кто сегодня живут в нашей стране. Поэтому вечная слава погибшим и нет – фашизму!

Ілля Кива, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя":