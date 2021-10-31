В Запорожье с 1 ноября 2021 года приняли решение ввести карантинные ограничения на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает секретарь горсовета Анатолий Куртев на своем Telegram-канале.

Такое решение на сегодняшнем заседании приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС. Таким образом, можно будет пользоваться общественным транспортом только с COVID-сертификатом или негативным тестом на COVID-19 или справкой о выздоровлении.

Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19.

Отмечается, что все дополнительные ограничения начинают действовать с 1 ноября и не относятся к детям и подросткам до 18 лет.

Читайте также, с понедельника, 25 октября, в Запорожской области, в Энергодаре, в связи с карантином полностью остановили работу общественного транспорта. Будет проработан вопрос о возможности введения дополнительных ограничений после выхода из "красной зоны" и восстановления перевозок.

Кроме того, Львов переходит в "красную" зону, в городе ужесточают ограничения. В магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги, заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.