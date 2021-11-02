Незвичайні мовні курси організували в Єрусалимі. Окрім вивчення нових слів, обмінюються ще й культурним досвідом. У чому їхня оригінальність і наскільки успішне таке навчання - дивіться далі.

Єрусалим. Щотижня 20 людей збираються разом, щоб поспілкуватися. Серед них - ізраїльтяни та палестинці. Вони поза політикою та релігією. Вони тут, щоб зруйнувати мовні бар'єри. Хтось практикується говорити івритом, хтось - удосконалює арабську.

Мая Гіз, співзасновниця проєкту:

Це дуже сміливі люди. Вони залишають зону комфорту і перетинають якусь ментальну межу, на якій багато хто з нас застрягає під час вивчення мови. Розмовляти арабською чи івритом у Єрусалимі важливо, це не схоже на вивчення, наприклад, іспанської.

Ці зустрічі на кшталт швидких побачень. За один стіл сідає двоє учасників з різних мовних середовищ. Кожен має час як попрактикуватися у вивченні чужої мови, так і навчити іншого своєї рідної. Аби зав'язати діалог, усім роздають спеціальні картки з темами для розмови. Що 20 хвилин, за свистком, партнерів для бесіди змінюють.

Більшість палестинців у Єрусалимі мешкає в східній частині міста. Там діти отримують лише базові знання івриту. Проте, аби працевлаштуватися чи бодай вирішити питання з місцевою владою - потрібно знати мову.

Джаміла, учасниця проєкту:

Ми повинні добре говорити івритом у цій країні, щоб мати змогу легко влитися в громаду й знайти гідну роботу.

Сахар - палестинка й теж боялася заговорити івритом. Саме бажання побороти мовний бар'єр спонукало дівчину проводити зустрічі.

Сахар Мухемар, співзасновниця проєкту:

Створити цей проєкт мене підштовхнула власна потреба. Наприклад, якщо йдеш до лікарні чи торгового центру, потрібно говорити івритом. Проте це дуже складно, боїшся помилитися. А тут тебе завжди підтримають, тому така практика дається легше.

Тішаться новому досвіду й самі ізраїльтяни. Запевняють, аби порозумітися з людьми іншої культури, потрібно більше про них знати, зокрема й про мову.

Елі Беніта, учасник проєкту:

Я підтримую думку, щоб євреї більше вивчали арабську. На мій погляд, це єдиний спосіб мирно співіснувати в нашому регіоні.

Організатори запевняють, такі зустрічі - крок на зустріч одне одному в місті, де напруження в ізраїльсько-палестинському конфлікті іноді переростає в насильство. А невимушене спілкування може допомогти не лише вивчити нову мову, а й краще почути іншу людину.