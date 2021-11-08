В украинских супермаркетах продают опасное мясо [ Редактировать ]
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В Украину завезли партию куриного мяса, которое заражено сальмонеллой. Более тонны такой курятины обнаружили в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Сообщается, что в Украину попал груз от производителя Cedrob S.A. Этот груз следовал от поставщика AMP Logistika из польского города Плоньск к предприятию-заказчику "Винтер" в Луцке.
Мясо может оказаться не только в магазинах Одесской области, но и на территории Волыни.
"Согласно сообщению системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам от 15.10.2021 года (№2021.5575), поступившему в адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, информируем, что в курином мясе из Польши обнаружен Salmonella Enteritidis. Экспортная партия мяса в количестве 1600 кг производителя Cedrob S.A. (Цеханул) и с местом хранения в AMP Logistika (Плонск) было отправлено в Украину. Всего завезли более тонны мяса. Курятина может оказаться в продаже в магазинах региона", - сказано в сообщении.
Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, которые вызывается бактериями Salmonella Enteritidis. После заражения возникает поражение пищеварительной системы.
Это сопровождается развитием диареи, интоксикацией организма и обезвоживанием.
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