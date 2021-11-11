Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла высказался о фейках, которые распространяются о вакцинации от коронавируса. По его словам, это стоит миллионов жизней. Об этом сообщает NBC News.

Бурла резко критиковал профессионалов, которые "намеренно распространяют дезинформацию, чтобы ввести в заблуждение тех, у кого есть опасения".

Эти люди - преступники. Они не плохие люди, они преступники. Потому что это буквально стоит миллионов жизней.

Бурла сравнивал вакцинированных и не решающихся вакцинацию людей и отметил, что и те, и те, боятся.

По его мнению, люди, которые решаются вакцинироваться, боятся болезни и считают, что из-за того, что люди не проходят вакцинацию, они увеличивают риск для них и воздействие вируса.

Те, кто не получает вакцину, они боятся вакцины и злятся на людей, которые заставляют их сделать это. Они порядочные люди, у них есть страх и я понимаю, это.

Ранее мы писали о том, что средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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