В Днепре между курьером Glovo и клиентом вспыхнул конфликт. Недовольный клиент бросился с ножом на курьера, а тот дважды выстрелил из стартового пистолета и скрылся. Об этом сообщает Городской сайт Днепра.

Мужчина с ножом спрятался за машиной курьера и порезал шины.

Мимо проезжал экипаж патрульных. Когда полицейские стали расспрашивать о потасовке, клиент сказал патрульным, что виноват курьер.

Позже курьер Glovo обратился в полицию и рассказал о случившемся. По его словам, он начал стрелять после того, как клиент напал на него с ножом.

В конце марта 2020 года стачку устроили курьеры сервиса Glovo из-за пересмотра компанией системы оплаты.

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