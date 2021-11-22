В Днепре на курьера Glovo напал клиент [ Редактировать ]
В Днепре между курьером Glovo и клиентом вспыхнул конфликт. Недовольный клиент бросился с ножом на курьера, а тот дважды выстрелил из стартового пистолета и скрылся. Об этом сообщает Городской сайт Днепра.
Мужчина с ножом спрятался за машиной курьера и порезал шины.
Мимо проезжал экипаж патрульных. Когда полицейские стали расспрашивать о потасовке, клиент сказал патрульным, что виноват курьер.
Позже курьер Glovo обратился в полицию и рассказал о случившемся. По его словам, он начал стрелять после того, как клиент напал на него с ножом.
В конце марта 2020 года стачку устроили курьеры сервиса Glovo из-за пересмотра компанией системы оплаты.
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