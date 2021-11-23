Правительство Молдовы выделит почти 80 млн долларов на погашение долга перед российским "Газпромом". Об этом сообщалось в ходе пресс-конференции вице-премьер-министра Молдовы Андрея Спыну.

Долги погасят, чтобы не допустить прекращения поставок газа.

Власти Молдовы выделят 1,4 млрд леев (почти 80 млн долларов) на срочное покрытие текущих долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом".

Средства выделят из денег, которые были предусмотрены для увеличения уставного капитала предприятия Energocom.

Мы внесли поправки в бюджет и выделили для Energocom около 2 млрд леев для увеличения уставного капитала... Еще 1,4 млрд осталось.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.

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