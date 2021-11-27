В Украине обнародовали невероятное данные о вакцинации от коронавируса [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины от коронавирусной инфекции вакцинировали 279 776 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Таким образом, за весь период кампании по вакцинации в стране иммунизировали 13 246 110 человек. Первую дозу препарата получили 13 246 108 человек (81 459 - за минувшие сутки), а полностью вакцинировали двумя дозами вакцины 10 808 676 человек (198 317 - за минувшие сутки).
Отмечается, что в течение 24 часов для вакцинации украинцев функционировали 1062 мобильные бригады, 3 288 пунктов иммунизации, а также 461 центр вакцинации. В общей сложности в Украине провели 24 054 784 прививки от COVID-19.
Читайте также, в Украине утилизируют дозы вакцины AstraZeneca, которая имела срок годности до конца октября. Первым этапом утилизации идет решение о прекращении ее использования, а уже после этого проводят перерасчет на уровне каждого пункта прививки.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения оценила результаты вакцинации от коронавируса в Европе. Европейское бюро ВОЗ в Копенгагене (Дания) опубликовало отчет, согласно которому с начала кампании вакцинации было спасено 470 000 жизней.
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