У суботу на найбільшому стадіоні Кіпру в Нікосії Папа проведе літургію.

Папа Римський прилетів на Кіпр. Офіційну церемонію зустрічі Франциска провели у Президентському палаці. Триватиме візит два дні.

У суботу на найбільшому стадіоні Кіпру в Нікосії Папа проведе літургію. Передбачена присутність 7 тисяч вірян. Після Кіпру Понтифік вирушить до Греції. Цей візит уже назвали історичним.

Сам Франциск сказав, що це буде подорож до джерел апостольської віри та братерства між християнами різних конфесій.