Папа Римський прибув на Кіпр [ Редактировать ]
Папа Римський прилетів на Кіпр. Офіційну церемонію зустрічі Франциска провели у Президентському палаці. Триватиме візит два дні.
У суботу на найбільшому стадіоні Кіпру в Нікосії Папа проведе літургію. Передбачена присутність 7 тисяч вірян. Після Кіпру Понтифік вирушить до Греції. Цей візит уже назвали історичним.
Сам Франциск сказав, що це буде подорож до джерел апостольської віри та братерства між християнами різних конфесій.
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