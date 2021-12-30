Британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки. Речь идет о ежегодной иммунизации.

По данным британского Агентства здравоохранения, эффективность бустерной дозы Pfizer и Moderna против симптоматических заболеваний ниже для штамма "Омикрон", чем для "Дельты" во все периоды после прививки.

В частности, исследование проводилось на 147 597 случаев заболевания "Дельтой" и 68 489 - "Омикрона" в Великобритании.

Данные показали, что бустеры Pfizer и Moderna имели эффективность 90% против симптоматических заболеваний "Дельтой" в течение по меньшей мере девяти недель.

Впрочем, эффективность против штамма "Омикрон" была примерно на 30% ниже и снизилась еще больше за девять недель.

Профессор международного здравоохранения в Университете Кертина Джая Дантас заявила, что это "только начало понимания эффективности вакцинации", но "похоже, что может понадобиться регулярная ревакцинация".

"Вероятно, нам нужны бустеры, скажем, два или три в год", - сказала она.

Читайте также, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус завил о том, что штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут спровоцировать большое количество новых случаев заражения. Организация призывает не допустить несправедливого перераспределения вакцин в мире.

Кроме того, уже в первые месяцы 2022 года Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет. Вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.