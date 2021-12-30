Триває брифінг за результатами наради в Радбезі [ Редактировать ]
Стан Збройних сил України, ситуація з коронавірусом та енергетична безпека держави. Це - головні теми сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки та оборони України. Саме зараз триває брифінг за результатами наради в Радбезі. Докладніше про це дивіться в "Подробицях" о 20:00.
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