Запасы каменного угля для ТЭС составляют на треть ниже/ фото: DW

На складах теплоэлектростанций, которые находятся на территории Украины, запасы угля за неделю выросли на 4,4% (на 21 тонну). Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Таким образом, в настоящее время запасы топлива для ТЭС составляют 503,2 тысячи тонн. В декабре 2021 тонн (+6,5%), импортного – 402,2 тыс. тонн (+43,4%).

Отмечается, что на данный момент запасы каменного угля для ТЭС составляют на треть ниже, чем годом ранее (более 755 тысяч тонн).

Читайте также, за неделю на территории Украины на складах ТЭС запасы каменного угля сократились на более 100 тысяч тонн. В Минэнерго говорили о том, что намерены сэкономить 500 тысяч тонн угля в месяц, переведя несколько блоков ТЭЦ на газ, а также запустить отремонтированные энергоблоки АЭС.

Кроме того, на территории Украины в связи с нехваткой угля для государственных ТЭС остановлены 14 энергоблоков в различных регионах. На частных ТЭС из-за нехватки угля не работает всего 4 энергоблока, половина из которых на Луганской ТЭС.

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