Казахстан відкрив небо. Після кількаденної паузи сьогодні в країні поновили роботу найбільші аеропорти. До України у ці хвилини прямують два пасажирські літаки з нашими громадянами на борту. Приземлитися мають у Борисполі.

В аеропорту зараз працює моя колега Карина Вакарєва. Карино, вітаю! Чи не затримуються рейси? І чи відомо, скільки саме українців повертаються додому?

Катю, вітаю. Зараз ми у терміналі D аеропорту "Бориспіль". Сюди мають прибути два пасажирські лайнери зі столиці Казахстану Нур-Султану. Посадка запланована спочатку була на 20.50. Але як зараз показує інформаційне табло, літаки прибудуть о 21.05. Ймовірно рейси запізнюються через снігопад у столиці. Тож незабаром, уже з перших вуст дізнаємося від пасажирів про ситуацію в Казахстані.

Що коїться там в аеропортах, і чи багато наших співвітчизників хочуть повернутися до України. Нагадаю, через захоплення мітингарями аеропортів в Казахстані були скасовані усі рейси. Не літали туди кілька днів й світові авіакомпанії. Через це сотні іноземців застрягли у Казахстані. Поновили польоти у країні, як і анонсувала тамтешня влада, з 9 січня. Отже, на рейс чекаємо не тільки ми, а й рідні та друзі українців, які повертаються додому.

Завтра планується кілька рейсів до України із аеропорту Алмати. Ми залишаємося тут і будемо чекати на сьогоднішні рейси із Нур-Султану. Більше про те, як пасажири добиралися до України, дивіться у завтрашньому випуску "Подробиць". Розлогіше про все я розповім у своєму матеріалі. Студія!