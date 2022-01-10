Украина просит у Германии оборонительное вооружение [ Редактировать ]
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен продать Киеву оборонительное вооружение. По его словам, Германия несет моральную ответственность за будущее Украины. Об этом сообщает Spiegel.
По его словам, Германия "несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль".
"Мы призываем правительство Германии отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону", - сказал он.
Посол считает, что нежелание Берлина предоставлять оружие Киеву может негативно отразиться на состоянии отношений Украины и Германии.
Напомним, что в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что входит в этот одобренный пакет, пока неясно.
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