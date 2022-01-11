Двоє українських армійців загинули на сході країни. Вони підірвалися на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості - повідомили в штабі ООС. За добу ворог двічі порушував режим тиші. Обидва рази противник відкривав вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Від початку цієї доби ворожих атак не зафіксовано.