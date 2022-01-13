Ворог поранив українського армійця на сході країни [ Редактировать ]
Український армієць - поранений цієї ночі на Сході країни. Він - у лікарні, стан стабільний, - повідомляють у штабі Об'єднаних сил. За добу ворог тричі відкривав вогонь у бік позицій Збройних сил на Донбасі. Обстрілював околиці Причепилівки - з ручних та станкових протитанкових гранатометів. А з мінометів заборонених калібрів - супротивник цілив у районі Новозванівки. Під прикриттям таких масованих атак працюють і ворожі снайпери.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Есть такие моменты, когда мы смотрим в тепловизор, и в этот момент может произойти выстрел. Снайпера работают под прикрытием вот этого всего маскарада, с вот этими обстрелами.
по теме
Це - старший солдат Віктор Кучеренко. Попри новорічне перемир'я, це вже третя смерть наших бійців лише за цей тиждень.
Окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Ну от зараз на горизонті чуємо серії потужних, але далеких вибухів. Це можливо артилерія. І взагалі військові розповідають, що останнім часом супротивник вочевидь на своїх полігонах постійно влаштовує навчання, готується до чогось.
За добу ворог двічі порушував режим тиші. Обидва рази противник відкривав вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів.
За минулу добу ворог двічі порушував режим тиші. Обидва рази противник відкривав вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.