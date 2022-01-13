Український армієць - поранений цієї ночі на Сході країни. Він - у лікарні, стан стабільний, - повідомляють у штабі Об'єднаних сил. За добу ворог тричі відкривав вогонь у бік позицій Збройних сил на Донбасі. Обстрілював околиці Причепилівки - з ручних та станкових протитанкових гранатометів. А з мінометів заборонених калібрів - супротивник цілив у районі Новозванівки. Під прикриттям таких масованих атак працюють і ворожі снайпери.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України: