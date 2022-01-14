"Дед Мороз" попал в аварию в Белой Церкви Источник: Национальная полиция Украины

В Киевской области "Дед Мороз" попал в ДТП. Необычная авария произошла 14 января около 6 часов утра на Сквирском шоссе в Белой Церкви. Об этом сообщает полиция Киевской области.

46-летний водитель грузового автомобиля "Mercedes", работающий на строительстве, допустил столкновение с легковым автомобилем "Skoda" под управлением 61-летнего водителя.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, спасатели и медики. За рулем легковушки находился пожилой мужчина в костюме Деда Мороза, которого от удара заблокировало в автомобиле.

Спасатели помогли новогоднему персонажу выбраться из машины и передали его работникам скорой помощи. У "Деда Мороза" диагностировали переломы ребер, его госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Водитель грузовика не пострадал. Многотонная машина после столкновения с легковушкой протаранила деревянный забор и врезалась в частный дом.

Следователи выясняют обстоятельства ДТП и впоследствии предоставят правовую квалификацию происшествия.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Ирпене "Дед Мороз" устроил драку с другим мужчиной. Когда именно случился инцидент неизвестно, но в сети о нем рассказали 13 января.