Под Киевом "Дед Мороз" попал в ДТП (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киевской области "Дед Мороз" попал в ДТП. Необычная авария произошла 14 января около 6 часов утра на Сквирском шоссе в Белой Церкви. Об этом сообщает полиция Киевской области.
46-летний водитель грузового автомобиля "Mercedes", работающий на строительстве, допустил столкновение с легковым автомобилем "Skoda" под управлением 61-летнего водителя.
На место происшествия прибыли патрульные полицейские, спасатели и медики. За рулем легковушки находился пожилой мужчина в костюме Деда Мороза, которого от удара заблокировало в автомобиле.
Спасатели помогли новогоднему персонажу выбраться из машины и передали его работникам скорой помощи. У "Деда Мороза" диагностировали переломы ребер, его госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу №2.
Водитель грузовика не пострадал. Многотонная машина после столкновения с легковушкой протаранила деревянный забор и врезалась в частный дом.
Следователи выясняют обстоятельства ДТП и впоследствии предоставят правовую квалификацию происшествия.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Ирпене "Дед Мороз" устроил драку с другим мужчиной. Когда именно случился инцидент неизвестно, но в сети о нем рассказали 13 января.
по теме
Авария произошла 14 января около 8:30 на автодороге Мелиоративное-Песчанка. Водитель автомобиля "ВАЗ 2101" выехал на встречную полосу и протаранил автобус "Эталон", который двигался по маршруту №721
Правоохранители открыли уголовное производство
Авария произошла в 8:00 29 декабря на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района. 39-летний водитель "ГАЗ-2752" выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, на запрещающий сигнал светофора, где его протаранил скоростной электропоезд сообщением Блызнюки - Харьков
Авария произошла в среду, 29 декабря, в 11:56 на трассе вблизи поселка Ивановка Чугуевского района. Легковой автомобиль Toyota, за рулем легкового авто находилась 42-летняя женщина, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Газель"
В Закарпатской области пьяный водитель сбил на обочине двоих детей. Смертельная авария произошла в селе Серное Береговского района
Авария произошла в 26 декабря в 20:30 на 35 км автодороги "Одесса-Николаев". Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где протаранил автомобиль BMW