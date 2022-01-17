Люди не постраждали.

Авто-заправна станція спалахнула у Кременчуці на Полтавщині. Близько десятої вечора.

На її території мікроавтобус зіштовхнувся з газовою ємністю - повідомили в ДСНС. Вогонь вчасно приборкали, він не поширився на цистерни з пальним - повідомили рятувальники.

Пожежу загасили близько півночі. Люди не постраждали.