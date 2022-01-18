Коронавирус в Украине набирает обороты: статистика на 18 января [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 17 января, зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 811, медработников - 304).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
80 921 человек был вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 29 847 человек, вторую дозу – 36 223 человека, дополнительную дозу получили 456 человек, бустерную дозу – 14 395 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1 125 человек;
- летальных случаев - 188;
- выздоровели - 5 761 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 3 768 088 человек;
- выздоровели - 3 561 923 человека;
- летальных исходов - 98 549;
- проведено ПЦР-тестов - 17 220 495.
С начала вакцинальной кампании привито 15 022 924 человека, из них получили первую дозу – 15 022 922 человека, получили две дозы – 14 306 743 человека, получили дополнительную дозу – 10 073 человека, бустерную дозу – 113 560 человек. В общей сложности проведено 29 453 298 прививок.
Читайте также, уже в январе в Украине может начаться рост случаев коронавируса. Ухудшение эпидситуации уже наблюдается в двух областях, в настоящее время нельзя определить регионы, в которых начнется вспышка коронавируса.
Кроме того, через 20 минут после того, как коронавирус попадает в воздух, он теряет 90% способности кого-то заразить. Уже в первые 5 секунд при небольшой влажности она падает на 54%, при этом температура воздуха неважна.
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