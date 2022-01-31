Китай повідомив про нові випадки Ковіду на Олімпійських іграх у Пекіні. Інфіковано вже 119 осіб серед спортсменів і персоналу. Позитивний тест має і тренер збірної України з біатлону, він на самоізоляції. Нагадаю, влада Піднебесної запровадила суворі карантинні правила. Учасники змагань можуть вільно пересуватися лише між місцем проживання та олімпійськими об'єктами - на офіційному транспорті. Атлети здають тести щодня. А на трибуни допустять тільки місцевих уболівальників. Ігри в Пекіні офіційно стартують четвертого лютого.