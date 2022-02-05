Зеленский отреагировал на заболевание коронавирусом Эрдогана [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заболевание штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон" у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Пожелания здоровья глава государства опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
Владимир Зеленский заявил, что знает о заражении COVID-19 Эрдоганом и пожелал турецкому коллеге и его жене скорейшего выздоровления.
Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!
Отмечается, что после этого президент Турции перепостил твит Владимира Зеленского и написал ответ, в котором поблагодарил Зеленского за поддержку.
Ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своем Telegram-канале, что он и его супруга заразились коронавирусом. В прошлом году турецкий лидер вакцинировался китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm.
Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган сделал важное заявление. Пезидент Украины Владимир Зеленский согласен на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции, в свою очередь, президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины.
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