Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заболевание штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон" у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Пожелания здоровья глава государства опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Владимир Зеленский заявил, что знает о заражении COVID-19 Эрдоганом и пожелал турецкому коллеге и его жене скорейшего выздоровления.

Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!

Отмечается, что после этого президент Турции перепостил твит Владимира Зеленского и написал ответ, в котором поблагодарил Зеленского за поддержку.

Ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своем Telegram-канале, что он и его супруга заразились коронавирусом. В прошлом году турецкий лидер вакцинировался китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm.

Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган сделал важное заявление. Пезидент Украины Владимир Зеленский согласен на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции, в свою очередь, президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины.