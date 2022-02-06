В российском городе Якутск 30-летняя местная жительница выпала из окна восьмого этажа. Об этом сообщает новостное агентство News.Ykt.Ru.

Таким образом, инцидент произошел 4 февраля в 11:00 на улице Бестужева-Марлинского. Сейчас женщина находится в реанимации с повреждением тазовых костей. По предварительным данным, пострадавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Отмечается, что в социальных сетях появилось видео инцидента. Женщина в воздухе зацепилась за провода, перевернулась и приземлилась в сугроб – при этом еще и ударившись головой о металлический забор.

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Кроме того, в Киеве с 21 этажа многоэтажки выпал 8-летний мальчик. От полученных травм он скончался на месте, трагедия произошла днем, в 16:20 в полицию сообщили, что ребенок выпал с балкона квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе.

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