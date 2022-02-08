Связали строительным хомутом: в Харькове двое мужчин жестоко издевались над женщиной [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Харькове двое мужчин проникли в дом к 52-летней женщине, связали ее строительным хомутом и заставили сказать, куда она прячет сбережения.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как выяснилось, на преступление пошли 38- и 39-летний жители Запорожья. Они проникли в дом, находящийся на улице Бассейной.
Там они связали женщину и заставили ее сказать, где лежат деньги и ценные вещи. Мужчины украли 35 000 польских злотых, 500 долларов и ювелирные украшения. Однако впоследствии их задержали правоохранители.
"При проведении обысков по местам жительства злоумышленников и в автомобилях обнаружены и изъяты украденные денежные средства и мобильные телефоны, которые использовались для связи при совершении преступлений. Также дома у одного из нападавших обнаружено 50 тысяч долларов США. В настоящее время обвинительный акт в отношении двух жителей Запорожья направлен в Киевский районный суд Харькова", - рассказали в прокуратуре области.
Читайте также, в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, 5-месячный младенец скончался от алкогольной интоксикации. Горе-родители полностью признали свою вину за случившееся и заявили о готовности отвечать перед законом.
Кроме того, в Черкассах зафиксирован вопиющий случай с горе-матерью, которая злоупотребляет алкоголем, пренебрегает уходом за младенцем и угрожает совершить насилие в отношении малыша. Ребенок находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Тварини, які, до речі, занесені до Червоної книги, сиділи під обшивкою балкона. Будівельники викликали рятувальників, ті - волонтерів, які й забрали звідти кажанів та швидко перевезли до Харкова.
Выход на пенсию в Украине в 60 лет зависит от страхового стажа
Хлеб в Украине существенно подорожал в последнее время
В Украине на этой неделе будет принято решение о расширении программы "єПідтримка", в пределах которой "ковидную тысячу"
В обмін на грошову компенсацію від уряду. Більшість з них повертаються до Іраку, а також до Індії та Росії.