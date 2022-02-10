В четверг, 10 февраля, в Москве прошла встреча глав МИД России и Великобритании Сергея Лаврова и Лиз Трасс. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров охарактеризовал разговор с британской коллегой по Украине как "разговор немого с глухим".

Вы знаете, мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву.

Кроме того, поднимался вопрос российско-белорусскихучений "Союзная решимость-2022", стартовавших сегодня в Беларуси.

Рассказали мы и о наших отношениях с Республикой Беларусь, в том числе о подготовке и проведении тех учений, которые в эти дни буквально стартуют и которые вызывают озабоченность в Лондоне и на Западе, как и размещение российских войск на нашей собственной территории вызывает непонятную тревогу и весьма острые эмоции у наших британских коллег и других западных представителей.

Также он рассказал Трасс о подходах Москвы к дальнейшей работе по вопросам гарантий безопасности.

Мы рассказали о наших подходах к дальнейшей работе, прежде всего с США, и высказали заинтересованность в том, чтобы все-таки получить конкретную реакцию Запада, не отговорки, а именно конкретную реакцию на нашу просьбу разъяснить интерпретацию западными коллегами тех обязательств, которые были одобрены на высшем уровне в рамках ОБСЕ и которые предполагают в том числе недопустимость укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет ослабления безопасности других.

Глава МИД Великобритании, в свою очередь, высказала убеждение, что в случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" запущен не будет.

Если бы случилось вторжение России в Украину, украинцы стали бы бороться, это был бы длинный, затяжной конфликт. Союзники Украины ввели бы жесткие санкции против отдельных институтов и личностей.

Глава МИД Великобритании добавила, что приехала в Москву обсудить другие пути, которые могла бы выбрать Россия на этом направлении.

Кроме того, Трасс сообщила, что НАТО подготовило предложения, которые готовы обсудить с Россией.

Россия может работать в рамках Совета Россия - НАТО, чтобы повысить транспарентность и добиться большего доверия, например по конфигурации военных сил. У НАТО есть положительные предложения, которые мы хотели бы обсудить с Россией. Мы могли бы также поработать вместе с другими членами постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН, чтобы помешать Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие: мы также обсуждали этот вопрос с министром Лавровым.

"У России есть четкий выбор. Она может идти дипломатическим путем, сотрудничать с НАТО, чтобы обеспечить европейскую безопасность, или же продолжить движение по пути, который мы наблюдаем, а именно увеличивать численность войск на границе, что является угрозой", - отметила она.

Глава МИД Великобритании считает возможным добиться прогресса в реализации Минских соглашений.

Напомним, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил о том, что в Евросоюзе согласован ряд санкций на случай вторжения России в Украину.

Ранее, 27 января, произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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