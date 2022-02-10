Президент Владимир Зеленский 10 февраля провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Лидеры обсудили сотрудничество в рамках Альянса Украины, Польши и Великобритании.

Об этом сообщает Офис президента.

"Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина - Польша - Великобритания", - говорится в сообщении ОП.

В ходе беседы Зеленский и Дуда также обсудили реализацию основных внешнеполитических приоритетов Украины, в том числе вступление в Евросоюз и НАТО.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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