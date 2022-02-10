Зеленский провел разговор с президентом Польши: о чем договорились [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Владимир Зеленский 10 февраля провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Лидеры обсудили сотрудничество в рамках Альянса Украины, Польши и Великобритании.
Об этом сообщает Офис президента.
"Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина - Польша - Великобритания", - говорится в сообщении ОП.
В ходе беседы Зеленский и Дуда также обсудили реализацию основных внешнеполитических приоритетов Украины, в том числе вступление в Евросоюз и НАТО.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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