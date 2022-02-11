Зеленский встретился с главой ОБСЕ: первые итоги [ Редактировать ]
В пятницу, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Об этом сообщается в Twitter Зеленского.
Стороны ожидают активизации работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.
Сегодня в Харькове обсудил с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау мирный процесс и ситуацию безопасности.
По итогам переговоров стороны ожидают:
- активизацию работу ТКГ,
- беспрепятственное и полное исполнение мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для обеспечения мира на Донбассе.
Напомним, что в Киеве встретились президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Смотрите итоги переговоров.
Кроме того, Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.
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