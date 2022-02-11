В пятницу, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Об этом сообщается в Twitter Зеленского.

Стороны ожидают активизации работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

Сегодня в Харькове обсудил с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау мирный процесс и ситуацию безопасности.

По итогам переговоров стороны ожидают:

активизацию работу ТКГ,

беспрепятственное и полное исполнение мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для обеспечения мира на Донбассе.

Напомним, что в Киеве встретились президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Смотрите итоги переговоров.

Кроме того, Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.