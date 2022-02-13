У лютому 2023 року розпочнеться онлайн-перепис населення України. Партнером держави у цьому процесі стане американська компанія Apple. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Якщо ми хочемо активно розвиватися як країна, нам потрібно співпрацювати з найкращими в світі. Apple нещодавно провели перепис населення разом зі США. І вони зекономили дуже багато грошей. Ми вже долучили Apple до консалтингу, вони консультують нас. І вже зекономили 1,5 млрд грн не почавши перепис населення.

Раніше в бюджет закладали 3 мільярди, коли нас долучили до цього проекту, вже ми бачимо мінус півтора мільярди, які можна зекономити, залишити в бюджеті. Тому що не потрібні такі круті гаджети, дуже багато онлайн можна зробити... Тому перепис населення буде дешевший, по суті аудит країни, який допоможе приймати якісні управлінські рішення.