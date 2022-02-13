Онлайн-перепис населення України почнеться у лютому 2023 року - Федоров [ Редактировать ]
У лютому 2023 року розпочнеться онлайн-перепис населення України. Партнером держави у цьому процесі стане американська компанія Apple. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Якщо ми хочемо активно розвиватися як країна, нам потрібно співпрацювати з найкращими в світі. Apple нещодавно провели перепис населення разом зі США. І вони зекономили дуже багато грошей. Ми вже долучили Apple до консалтингу, вони консультують нас. І вже зекономили 1,5 млрд грн не почавши перепис населення.
Раніше в бюджет закладали 3 мільярди, коли нас долучили до цього проекту, вже ми бачимо мінус півтора мільярди, які можна зекономити, залишити в бюджеті. Тому що не потрібні такі круті гаджети, дуже багато онлайн можна зробити... Тому перепис населення буде дешевший, по суті аудит країни, який допоможе приймати якісні управлінські рішення.
Очільник Мінцифри заперечив, що держава готується до проведення онлайн-виборів.
У нас є чітка ціль - відцифрувати всі послуги, які є в нашій державі. Для цього ми створили міністерство. У нас немає цілі зробити вибори онлайн. Ми працюємо суто над послугами. А завдання виборів - це до Центральної виборчої комісії.
Нагадаємо, що цього тижня міністерство цифрової трансформації презентувало нові можливості "Дії".
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