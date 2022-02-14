Паризька поліція розігнала антикарантинні протести [ Редактировать ]
Сльозогінний газ та понад півсотні затриманих.
Паризька поліція розігнала антикарантинні протести. Мітингарі намагалися заблокувати французьку столицю вантажівками, як це зробили в Канаді. Основна вимога - скасувати Ковід-сертифікати.
Правоохоронці встановили КПП на під'їзді до Парижа і зупинили щонайменше півтисячі фур та легковиків. Тим, хто встиг проскочити до столичного середмістя, а таких виявилося зо три сотні, виписали штрафи.
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Єдиний міст, який з'єднує Канаду і США, заблокований! І це - наслідок протестів канадських "далекобійників". Тисячі водіїв виступають проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації.
Мер Оттави Джим Вотсон зазначив, що місто цілком вийшло з-під контролю. Центр - перекритий автомобілями, а мітингарі - встановили намети.
Спочатку мітингарі вимагали скасувати обов'язкову вакцинацію для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади.
Таке повідомив Голова православної церкви держави.
Наказ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних установ.