Украинские журналисты вместе с главой МВД попали под обстрел (видео) [ Редактировать ]
Во время визита министра внутренних дел Дениса Монастырского, а также пула украинских и международных журналистов на линию разграничения в Донецкой области, случился артиллерийский обстрел. Об этом сообщил корреспондент телеканала "Интер" Руслан Смещук.
По его словам, после начала обстрела глава МВД бегал, залегал и прятался, а его служба охраны закрывала министра своими телами.
Во время визита на линию столкновения пула международных медиа и министра МВД Дениса Монастырского попали под арт-обстрел. Впервые видел как министр бегал, залегал – а его прикрывали собой охранники. Здесь этого фрагмента нет, будут в выпуске.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский направил делегацию на Донбасс из-за обострения в регионе - на фронт направятся депутаты и некоторые министры. Украина не вынашивает планов по стабилизации ситуации на Донбассе. Он добавил, что паника - это сестра поражения.
Кроме того, 17 февраля обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека, на место происшествия выехали работники Государственной чрезвычайной службы (ДНС) Станицы Луганской.
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