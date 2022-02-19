Во время визита министра внутренних дел Дениса Монастырского, а также пула украинских и международных журналистов на линию разграничения в Донецкой области, случился артиллерийский обстрел. Об этом сообщил корреспондент телеканала "Интер" Руслан Смещук.

По его словам, после начала обстрела глава МВД бегал, залегал и прятался, а его служба охраны закрывала министра своими телами.

Во время визита на линию столкновения пула международных медиа и министра МВД Дениса Монастырского попали под арт-обстрел. Впервые видел как министр бегал, залегал – а его прикрывали собой охранники. Здесь этого фрагмента нет, будут в выпуске.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский направил делегацию на Донбасс из-за обострения в регионе - на фронт направятся депутаты и некоторые министры. Украина не вынашивает планов по стабилизации ситуации на Донбассе. Он добавил, что паника - это сестра поражения.

Кроме того, 17 февраля обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека, на место происшествия выехали работники Государственной чрезвычайной службы (ДНС) Станицы Луганской.