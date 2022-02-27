Колонна российской военной техники прошла через Макаров на Киев [ Редактировать ]
Очевидцы сообщают, что техника "V" прошла через Макаров (Киевская область). Очевидцы утверждают, что около 100 машин техники с обозначением "V" на бортах двигается в сторону Киева.
по теме
Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, персонал оказался в заложниках. Об этом сообщила советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова
В селе Липецкое Подольского района Одессакой области в результате ракетного удара российской армии погибли 22 человек - 11 мужчин и 11 женщин. Об этом сообщает Одесская ОГА
У Києві пошкоджено житловий будинок. На вулиці Васильківській - повідомили у Держдепартаменті з надзвичайних ситуацій - розірвався невстановлений снаряд.
Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Об этом заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО, сообщили издание Politico со ссылкой на источники
ВСУ и тероборона успешно отбили атаку. Жителей просят не покидать укрытия и помогать друг другу.