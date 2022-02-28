"Прикордонники": що думають люди, які живуть на кордоні з Росією?

Далекобійник Олександр - із Кременчука. Везе російському асфальтному заводу устаткування, яке виготовляють у нас. Каже, перспектива великої війни - не вкладається в голові. Але, 2014 рік навчив готуватися до всього.