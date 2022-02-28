Військовослужбовці з острову Зміїний живі й перебувають в полоні - ВМС ЗСУ [ Редактировать ]
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Військовослужбовці з острову Зміїний живі й перебувають в полоні!
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