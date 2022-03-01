Россияне сосредоточились на окружении Киева и наступлении на Николаев - Генштаб [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00.
- Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления и испытывают проблемы с обеспечением на территории Украины. Войска противника лишены системного подвоза топлива и боеприпасов.
- Не добившись успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова оккупанты совершили обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов.
- Российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.
- В Донецкой области вражеские войска силами 1, 2 АК и подразделений 8 А при артиллерийской поддержке ВС РФ сосредоточили усилия на захвате украинского города Мариуполь, успеха не имеют. Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли.
- На Таврическом направлении враг вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает наступление в направлении Николаева.
- Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны россиян в районах населенных пунктов Буча, Гостомель, Новый Басанов.
- Упустив наступательные возможности противник сосредоточился на окружении города Киева.
Напомним, что в Украине погибли 5710 российских оккупантов, 200 в плену.
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