российские хакеры взломали эфир телеканала "Украина 24" (видео) [ Редактировать ]
Эфир телеканала "Украина 24" взломали. Там начали транслировать бегущую строку с фейковым заявлением президента Украины Владимира Зеленского с призывом сложить оружие.
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